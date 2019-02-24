جوايدو يخطط لمقابلة نائب الرئيس الأمريكي بنس

محمد اسماعيل - القاهرة - بوينس آيرس- (د ب أ):
قال زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو، الذي نصب نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، انه يريد مقابلة نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس يوم غد الاثنين.
وقال جوايدو يوم السبت في مدينة كوكوتا الكولومبية، الواقعة على الحدود مع فنزويلا، إنهما يعتزمان إجراء محادثات في اجتماع يضم 11 وزير خارجية من أمريكا اللاتينية يشكلون مجموعة ليما.
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