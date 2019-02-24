"نوح": المجرم الحقيقي لاغتيال النائب العام هارب.. وصلى صلاة الغائب على المُدانين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال مختار نوح، القيادى السابق بجماعة الإخوان المسلمين، إن جميع المتهمين في قضية اغتيال النائب العام الراحل هشام بركات اعترفوا بارتكابهم للجريمة، موضحا أن الأجهزة الأمنية توصلت إلى المزرعة التي اختبأوا فيها، والمكان الذي اشتروا منه المتفجرات، مشددًا على أن القضية تضمنت 40 ألف ورقة.

وأضاف "نوح"، في لقاء مع برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "MBC" الفضائية، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن التنظيم الذي اغتال النائب العام يتبع الإخوان المسلمين، ضمن اللجان النوعية بتكليفات من يحيى موسى المتحدث باسم وزارة الصحة السابق الهارب خارج البلاد في تركيا، وجميعهم اعترفوا عليه بأنه المجرم الحقيقي الذي أوقع بهم.

وقال إن 8 من بين الـ10 متهمين الرئيسيين الذين نفذوا العملية تخرجوا من جامعة الأزهر.

وأشار إلى أن يحيى موسى هو العقل المدبر لعملية الاغتيال وهو المجرم الحقيقي، مشيرًا إلى أنه كان يعمل مدرسًا مساعدًا بجامعة الأزهر ومتحدثًا رسميًا لوزير الصحة في عهد الرئيس الإخواني محمد مرسي.

وأشار "نوح"، إلى أن يحيى موسى اعترف بتجنيده كافة المدانيين في قضية اغتيال النائب العام وعقب تنفيذ أحكام الإعدام صلى صلاة الغائب على المجموعة التي حكم عليها بالإعدام في القضية.

يذكر أن قطاع مصلحة السجون نفذ يوم الأربعاء الماضي، حكم الإعدام المقضي به من محكمة النقض في 9 أشخاص مدانين في قضية اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، داخل سجن الاستئناف بحضور النيابة العامة وتم تسليم الجثث إلى المشرحة.