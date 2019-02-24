قيادي بالحزب الحاكم: قرارات البشير تمثل ما توافق عليه مكتبنا القيادي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الدكتور عبدالرحمن الخضر، رئيس القطاع السياسي بحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، إن قرارات الرئيس عمر البشير بحل الحكومة وفرض حالة الطوارئ التي أعلنها، الجمعة، هي ما تم الاتفاق عليه في المكتب القيادي للحزب.

ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا" عن الخضر تأكيده على أن ما طرحة الرئيس السوداني عمر البشير يمثل تجديداً للأفكار والوسائل.

وأضاف "الجوانب المهمة في الخطاب تتمثل في أن المرحلة المقبلة أساسها الحوار، ولا مكان فيها للبندقية أو فرض الآراء على الآخرين، سواء من المؤتمر الوطني أو الأحزاب الأخرى".

وأوضح الخضر -الذي كان يخاطب مؤتمراً قاعدياً لحزبه بمحلية جبل أولياء جنوبي العاصمة الخرطوم- أن البشير يسعى عبر هذه الإجراءات لتهيئة الساحة السياسية للتغيير.

وذكر أن الرئيس السوداني فتح الباب أمام القوى السياسية كافة، بطلبه من البرلمان تأجيل النقاش حول التعديلات الدستورية، ما يعني أنها فرصة سانحة للمناقشة حتى بالنسبة للمشككين.