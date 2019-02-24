الجيش اليمني يعثر على مخيم إيراني متنقل في صعدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - عدن، الحديدة، حجة

من المقرر بدء المرحلة الأولى من إعادة انتشار القوات في مدينة الحديدة انطلاقا من اليوم الأحد، والمتمثلة في انسحاب الحوثيين من ميناءي الصليف ورأس عيسى لمسافة 5 كيلومترات، بينما تنسحب القوات الحكومية لمسافة كيلومتر، مع فتح طريق إلى مطاحن البحر الأحمر لإخراج القمح بداخلها وتوزيعها على مدار 11 يوما، بعد أن دعا مجلس الأمن الدولي أمس الأول إلى التطبيق الفوري لاتفاق ينص على سحب قواتها من ثلاثة موانئ رئيسية.

ميدانيا، تشهد مديرية قارة المجاورة لمديرية كشر ثاني مديرية بحجة شمال غربي اليمن، والمتاخمة لقفلة عذر في محافظة عمران، أعنف المعارك بين رجال القبائل المسنودين بمقاتلات التحالف العربي، وميليشيات الحوثي الموالية لإيران بعد شن ميليشيات الحوثي الانقلابية حملة قتالية كبيرة عليهم، وأكد مصدر قبلي أن رجال القبائل بدؤوا بالتداعي والالتحاق بأبناء حجور في قارة للقتال ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية، وأشار المصدر إلى أن 6 مديريات تتبع قبليا بالأصل حجور، أعلن مشايخها وأعيانها الوقوف ضد الاجتياح الحوثي لمناطقهم، واتخاذ القوة ضدهم.

وأكد موقع «سبتمبر نت» أن المعارك في مديرية قارة أدت لمصرع وجرح 30 مسلحا حوثيا بينهم قيادات ميدانية بارزة، وإعطاب 3 مركبات عسكرية تابعة للمتمردين، وفرار من تبقى من عناصرهم، باتجاه مديرية باجل بالحديدة لتعزيز عناصرها هناك، بعد الخسائر الفادحة التي تلقتها أخيرا، وشنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية دقيقة طالت تحركات تابعة للحوثي في حجور حجة.

واستهدفت الغارات تحركات لميليشيات الحوثي جنوب مديرية كشر، أسفرت عن مقتل قائد كتائب «الموت» المدعو المداني التابعة للميليشيات مع عشرات آخرين، وفي إب قتل أربعة مسلحين حوثيين في خلاف بين القياديين الحوثيين أبوصقر مشرف الحوثيين في مديرية المخادر، والقيادي الحوثي أبوالعباس مشرف الحوثيين في مديرية القفر، بشأن انتفاضة آل مفتاح بالقفر، وحول الضرائب والجبايات من مفرق حبيش بمحافظة إب، وفي صعدة عثرت قوات الجيش الوطني في مديرية كتاف شرق المحافظة على مخيم إيراني متنقل يحتوي على مواد إسعافية إيرانية الصنع في مقدمة الجبهة التي كانت تتمركز فيها الميليشيات، وأكد مصدر ميداني «أن هذه المخيمات تهدف لتقديم المعالجة الأولية لجرحى ميليشيات الحوثي».

وفي الضفة الأخرى شنت مقاتلات التحالف غارات تستهدف قيادات وعناصر من تنظيم القاعدة في مودية بمحافظة أبين جنوبا، وركزت الغارات على مواقع التنظيم في وادي عورمان شرق مودية في أبين، وتزامنت مع عملية عسكرية أخرى تقوم بها قوات الحزام الأمني في المحافظة.

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