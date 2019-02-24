شكرا لقرائتكم واشنطن تهدد بإجراءات ضد "عصابات" رئيس فنزويلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن بلاده "ستتخذ اجراءات" لدعم الديموقراطية في فنزويلا، ودان أعمال العنف التي ترتكبها "عصابات" الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وقال بومبيو على حسابه في تويتر: "الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات ضد هؤلاء الذين يعارضون استعادة الدينوقراطية بشكل سلمي في فنزويلا. الآن هو وقت التحرك لدعم احتياجات الفنزويليين اليائسين".

وأضاف: "نتضامن مع هؤلاء الذين يستمرون بكفاحهم من أجل الحرية".

ودان بومبيو أعمال العنف التي ترتكبها "عصابات" مادورو ضد المدنيين، وذلك بعد مقتل شخصين وجرح أكثر من 300 آخرين في مواجهات بين أشخاص يحاولون ادخال مساعدات الى فنزويلا من بلدان جارة وقوات موالية لمادورو تمنع ادخال هذه المساعدات.

وأشار الى أن "هذه الهجمات تسببت بحصول وفيات وإصابات".

وقال: "نعرب عن تعاطفنا العميق مع عائلات الذين قتلوا بسبب هذه الأعمال الاجرامية، ونشاركهم مطالبتهم بالعدالة".