وزراء بريطانيون يدعون لتأجيل بريكست

اسماء السيد - لندن: دعا ثلاثة وزراء بريطانيين السبت الى تأجيل بريكست في حال لم تتمكن رئيسة الوزراء تيريزا ماي من إقناع البرلمان بان يدعم الاسبوع المقبل الاتفاق الذي أبرمته مع الاتحاد الاوروبي بشأن الانسحاب من التكتل.

وكتب وزير الأعمال البريطاني غريغ كلارك ووزيرة العمل والمعاشات التقاعدية آمبر راد ووزير العدل ديفيد غوك مقالا أعربوا فيه عن رفضهم للخروج من الاتحاد الأوروبي في 29 آذار/مارس دون اتفاق.

وتعمل ماي جاهدة في الوقت الحالي لإدخال تعديلات على نص اتفاق بريكست الذي أبرمته مع التكتل في تشرين الثاني/نوفمبر على أمل كسب دعم النواب الذين رفضت أغلبيتهم الساحقة الاتفاق الشهر الماضي.

وكتب الوزراء في صحيفة "دايلي ميل" "في حال لم يحدث أي اختراق خلال الأسبوع المقبل، سيكون ميزان الرأي في البرلمان واضحا -- وهو أنه سيكون من الأفضل السعي (...) لتأخير موعد مغادرتنا بدلا من الخروج (بدون اتفاق) من الاتحاد الأوروبي في 29 آذار/مارس".

وأضافوا "بعد عدة أيام، لن يكون هناك وقت للتوصل إلى اتفاق واستكمال جميع الاجراءات التشريعية اللازمة قبل 29 آذار/ماس".

لكنهم حذروا من أن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق سيضر بالاقتصاد "بشكل كبير" وسيضعف الأمن القومي ويحمل خطر تقسيم بريطانيا.

وزارت ماي بروكسل هذا الأسبوع لإجراء محادثات مع رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر وستلتقي رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الأحد خلال قمة بين الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية تستضيفها مصر.

وتعهدت إبلاغ البرلمان بآخر التطورات المرتبطة بجهودها الثلاثاء. فإما أن تطرح الاتفاق الجديد ليصوّت النواب عليه أو أنها ستتيح لهم الأربعاء مناقشة أفكارهم بشأن الطريقة التي ينوون عبرها المضي قدما.

وبين الأفكار التي يرجّح أن تطرح تأجيل بريكست لمنع سيناريو الانسحاب بدون اتفاق.

وحذّر الوزراء الثلاثة زملاءهم المتشددين الداعمين لبريكست الذين لا يزالون يعارضون اتفاق ماي من أن النواب لن يسمحوا لبريطانيا مغادرة الاتحاد الاوروبي دون اتفاق.

وقالوا "في حال حدث ذلك، فلن يكون بإمكان (المشككين بالاتحاد الاوروبي) تحميل أحد سوى أنفسهم مسؤولية تأخير بريكست".