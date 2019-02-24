شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أشرف إسكندر: استضافة أسوان ملتقى الشباب العربى والأفريقى يؤكد دور مصر الريادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب أشرف إسكندر، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، أن استضافة أسوان لملتقى الشباب العربى والأفريقى، 16 مارس، يؤكد دور مصر الريادى فى المنطقة العربية، إلى جانب إعادة دور مصر فى قيادة شباب العرب وشباب أفريقيا نحو تثقيل مهاراتهم وتثقيفهم.

وقال عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن اختيار محافظة أسوان لاستضافة هذا الملتقى خطوة فى منهى الأهمية تعيد لهذه المحافظة أهميتها، خاصة أنها تحتوى على العديد من الآثار المصرية القديمة.

ولفت النائب أشرف إسكندر إلى أن اختيار أسوان لاستضافة هذا الملتقى سيسمح للشباب العربى والأفريقى التعرف على حضارة المصريين، وتاريخهم الكبير، من خلال الآثار المصرية المنتشرة فى تلك المحافظة، كما أن المتلقى سيساهم فى توثيق العلاقات بين مصر والشعوب الأفريقية.

وكانت مدينة أسوان أتمت استعداداتها لاستضافة فعاليات ملتقى الشباب العربى والأفريقى الذى ينطلق خلال الفترة من (16-18 مارس 2019) تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.