السيسي يقيم مأدبة عشاء تكريما لخادم الحرمين الشريفين

محمد عبد المنعم

أقام الرئيس عبدالفتاح السيسي، في شرم الشيخ مساء اليوم، مأدبة عشاء تكريمًا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - بمناسبة زيارته الحالية لجمهورية مصر العربية، وذلك عقب انتهاء مباحثاتهما.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل مساء اليوم جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، حيث عقد الزعيمان لقاءً ثنائيًا تلته جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين".

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان الرئيس السيسي أعرب عن التقدير والمودة التي تكنها مصر قيادةً وشعبًا لشخص...