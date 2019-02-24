الحكم على نقيب الصيادلة المعزول بتهمة ضرب صيدلي الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

تصدر محكمة جنح قصر النيل "طوارئ"، اليوم الأحد، حكمها على نقيب الصيادلة الموقوف محيي عبيد بتهمة التعدي بالضرب على صيدلي.

وأمرت نيابة وسط القاهرة، بإشراف المستشار أيمن بدوي، المحامي العام للنيابات، بحبس، نقيب الصيادلة، في وقت سابق، 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بالاعتداء على صيدلي وضربه، على خلفية النزاع على مجلس النقابة في شهر أكتوبر الماضي.

وقضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة برئاسة المستشار فتحي توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، قبل وقت سابق بقبول الدعاوى المقامة من يحيى ذكي عبد اللطيف، والتي طالب فيهم بوقف تنفيذ قرار باب الترشح لانتخابات نقابة الصيادلة بتاريخ أول ديسمبر 2018، ووقف تنفيذ قرار إعادة دعوى الجمعية العمومية العادية لنقابة الصيادلة للانعقاد بتاريخ 18 ديسمبر 2018.

وقضت المحكمة بوقف العمومية التي عقدها نقيب الصيادلة الموقوف يوم 14 مايو الماضي، وقبول القرارات الصادرة من العمومية الثانية، والتي كان أهم قراراتها وقف المدعو محيي عبيد عن عمله نقيبا للصيادلة.