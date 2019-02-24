واشنطن: سنتخذ إجراءات ضد معارضي استعادة الديمقراطية في فنزويلا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، الأحد، العنف الذي ترتكبه ما وصفته بـ"عصابات" الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تجاه المدنيين، بعد إطلاق قوات الأمن الفنزويلية النار على متظاهرين، ما أدى إلى مقتل شخصين وجرح أكثر من 300 آخرين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في سلسلة تغريدات عبر "تويتر" "في الوقت الذي يقود فيه خوان جوايدو، زعيم المعارضة الفنزويلية، الجهود المبذولة للحصول على مساعدات إنسانية للشعب الفنزويلي تهاجم عصابات نيكولاس مادورو المسلحة المدنيين الفنزويليين".





وأضاف بومبيو "إننا ندين رفض مادورو السماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى فنزويلا، أي نوع من الطاغية المريض هذا الذي يمنع الطعام من الوصول إلى الجياع، صور الشاحنات المحترقة المليئة بالمعونة تصيبني بالمرض".



وتابع "الولايات المتحدة تدين الهجمات على المدنيين التي ارتكبها بلطجية مادورو، وأسفرت عن وقوع قتلى وجرحى، تعاطفنا العميق مع عائلات ضحايا هذه الأعمال الإجرامية، وننضم إلى مطالبهم بالعدالة".

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن "الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات ضد أولئك الذين يعارضون استعادة الديمقراطية سلميا في فنزويلا"، مضيفا "لقد آن الأوان للعمل من أجل دعم احتياجات الشعب الفنزويلي اليائس، ونحن نتضامن مع هؤلاء الذين يواصلون نضالهم من أجل الحرية".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه، الإثنين الماضي، تحذيرا شديد اللهجة للقادة العسكريين الفنزويليين بأنهم قد "يخسرون كل شيء" في حال رفضهم دعم المعارض خوان جوايدو، رئيس الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة، الذي نصب نفسه الشهر الماضي رئيساً بالوكالة، واعترفت به نحو 50 دولة رئيساً انتقالياً منها الولايات المتحدة الأمريكية.