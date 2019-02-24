الحزب الحاكم بالسودان يتجه لتأجيل مؤتمر اختيار مرشح رئاسة الجمهورية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، السبت، عن اتجاه قوي لتأجيل مؤتمره العام المقرر عقده شهر أبريل/نيسان المقبل.

ويعقد الحزب الحاكم بالسودان مؤتمرا عاما كل 5 سنوات، يختار من خلاله رئيسه والذي سيترشح باسمه لمنصب رئيس الجمهورية.

وعقد الحزب الحاكم، السبت، اجتماعا بحضور رئيس قطاع التنظيم بالمؤتمر حامد ممتاز ونائب رئيس الحزب فيصل حسن إبراهيم، عقب قرارات الرئيس عمر البشير، بينها تأجيل النظر في تعديلات دستورية تعطيه حق الترشح لدورة رئاسية جديدة.





وقال حامد ممتاز في تصريحات صحفية إن "اللقاء تناول المتغيرات السياسية التي طرأت في الساحة، بناء على خطاب رئيس الجمهورية الذي قدمه للشعب السوداني مساء الجمعة، والذي أجمل من خلاله كل القضايا السياسية والاقتصادية".



وأشار إلى أن "الاجتماع بحث الإجراءات التي تلي المؤتمر الوطني في هذا الصدد"، مضيفا أن "اللقاء قدم توضيحا تفصيليا حول مؤتمرات الحزب على مستوى الولايات والمحليات، والموضوعات التي يمكن أن تناقش حول مستقبل الحزب".

وأوضح ممتاز أن "اللقاء خرج بتوصيات وقرارات حول إعادة بناء الحزب وصولاً للمؤتمر العام، وربما نظر الحزب لتأجيله لمرحلة مقبلة".

إلى ذلك أصدر الحزب قراراً بأن يتولى نواب رؤساء الحزب بالولايات والمحليات رئاسة الحزب في المرحلة المقبلة.

وكان الرئيس البشير قرر حل حكومة الوفاق الوطني، وتكليف 6 وزراء لتسيير شؤون البلاد، على أن يعقبها تشكيل "حكومة كفاءات"، وطلب من البرلمان تأجيل النظر في مشروع تعديلات دستورية تعطيه حق الترشح لولاية جديدة بحلول 2020، والبقاء على مسافة واحدة من الجميع دون إقصاء، والاعتراف بمشروعية الاحتجاجات، في محاولة لتهدئة الأوضاع السياسية في السودان.