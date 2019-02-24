أول تعليق من الأميرة ريما بنت بندر على تعيينها سفيرة السعودية بأمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

علقت الأميرة السعودية ريما بنت بندر بن سلطان على تعيينها سفيرة للمملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية بمرتبة وزير، قائلة: "سأعمل لخدمة وطني وقادته وكافة أبنائه".

وكتبت الأميرة وهي أول سفيرة سعودية بالخارج عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "أرفع أصدق عبارات الشكر والامتنان لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- على هذه الثقة الكريمة الغالية بتعيني سفيرة في الولايات المتحدة الامريكية".

وأضافت: "سأعمل بإذن الله لخدمة وطني وقادته وكافة أبنائه.. ولن أدخر جهداً في سبيل ذلك".

كان الملك سلمان بن عبدالعزيز، عاهل السعودية أصدر أمرًا ملكيًا أمس السبت، بتعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود سفيرة لخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية بمرتبة وزير.

وبموجب أمر ملكي سعودي، تقرر تعيين الأمير خالد بن سلمان نائبا لوزير الدفاع بمرتبة وزير.

ونص أمر ملكي سعودي على صرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة.