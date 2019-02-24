ممرضات أحبطن المخطط.. سائق استغل غيبوبة والده ليبصمه على بيع أرضه بكفرالشيخ​

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ- إسلام عمار:

دخل الأب في غيبوبة واستغل الأبن مرضه وحاول الحصول على توقيعه من خلال البصمة على عقد بيع قطعة أرض دون أن يدري وهو على فراش المرض داخل قسم العناية المركزة بمستشفى دسوق العام لولا فطنة ممرضات القسم بإحباطهن مخطط الابن وأبلغن الشرطة حتى جرى القبض عليه بصحبة شخصين آخرين.

وتلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفرالشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، بتلقي إشارة من نقطة شرطة مستشفى دسوق العام، بضبط 3 أشخاص بعد محاولة أحدهم الحصول على بصمة والده على عقد بيع قطعة أرض مستغلًا دخوله في غيبوبة على فراش المرض داخل قسم العناية المركزة، وفق بلاغ ممرضات بالقسم.

وأفاد الإخطار بأن ممرضات بقسم العناية المركزة، بمستشفى دسوق العام شاهدوا المتهمين الثلاثة هم "س.ح"، 28 سنة، سائق، و"ع.م"، 32 سنة، سائق، و"س.ح"، 45 سنة، عامل زراعي، أثناء محاولتهم الحصول على توقيع مريض يدعى "ح.م.ع"، 63 سنة على ورقة زرقاء دون أن يدري نظرًا لتلقيه العلاج بالقسم نتيجة تعرضه لغيبوبة.

أسفرت تحريات المقدم هشام السمادوني، رئيس مباحث قسم شرطة بندر دسوق، ومعاونيه ماجد بشر، وأحمد الزيني، وفهمي الخطيب، وأحمد حفظ الله، وحسن غانم، صحة ما جاء ببلاغ قسم العناية المركزة بمستشفى دسوق العام.

ودلت التحريات تحت إشراف اللواء محمد عمار، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفرالشيخ، والعميد عبد الفتاح المنشاوي، رئيس مباحث المديرية، على أن المتهم الأول وهو نجل المريض استعان بالمتهمين الأخرين للحصول على بصمة والده على عقد بيع قطعة أرض ملك لوالده خلال تلقيه العلاج بقسم العناية المركزة إثر تعرضه لغيبوبة مستغلًا حالته المرضية.

وألقي القبض عليهم وجرى اقتيادهم إلى قسم شرطة بندر دسوق، وبمواجهتهم باتهام الممرضات لهم أنكروا ارتكابهم الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 758 لسنة 2019 إداري قسم شرطة بندر دسوق، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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