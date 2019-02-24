قتيلان ومئات الجرحى في صدامات حدودية مع فنزويلا

قال طبيب إن شخصين قتلا في بلدة سانتا إيلينا دي أورين الفنزويلية في اشتباكات مع قوات الأمن بشأن خطة المعارضة لإدخال مساعدات من البرازيل، في الوقت الذي أعلنت كولومبيا عن إصابة 285 شخصا بجروح عند المعابر الحدودية مع فنزويلا.

وقال أولنار اورتيز الناشط في منظمة فورو بينال غير الحكومية

المناهضة لحكومة كراكاس "توفي شخصان نتيجة قمع العسكريين خلال صدامات في سانتا إيلينا دو أورين. لقد قتلا بالرصاص".

من جهة أخرى، أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قطع العلاقات الدبلوماسية مع كولومبيا حيث تحاول قافلة مساعدات إنسانية الدخول الى فنزويلا.

وقال مادورو أمام تجمع لمناصريه في كراكاس "لقد قررت قطع العلاقات السياسية والدبلوماسية مع حكومة كولومبيا الفاشية وأمهل سفيرها وقنصلها 24 ساعة لمغادرة فنزويلا".

وأضاف "لا يمكننا مواصلة تحمل أن تستخدم أراضي كولومبيا لشن عدوان على فنزويلا".

ووقعت أعمال عنف على الحدود بين البلدين السبت لا سيما حين حاولت أربع شاحنات اقتحام المعبر بدعم من الحشود المطالبة بمرور قافلة المساعدات الإنسانية التي أرسلتها خصوصا الولايات المتحدة.