كيم يستقل القطار إلى هانوي لحضور القمة مع ترامب

أكدت كوريا الشمالية لأول مرة أن زعيمها كيم جونج أون سيعقد ثاني اجتماع قمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأول مرة وذلك قبل أيام من الاجتماع المقرر عقده في العاصمة الفيتنامية هانوي.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية إن

كيم غادر بيونج يانج بالقطار بعد ظهر السبت لحضور اجتماع القمة الذي يعقد يومي 27 و28 فبراير يرافقه مسؤولون كوريون شماليون كبار من بينهم المبعوث النووي كيم يونج تشول ووزيرالخارجية ري يونغ هو بالإضافة إلى شقيقته كيم يو جونج.

وقالت الوكالة إن كيم سيقوم أيضا بزيارة ودية رسمية لفيتنام "قريبا".

وكانت وزارة الخارجية الفيتنامية قد أعلنت في وقت سابق السبت أن كيم سيقوم بزيارة رسمية للبلاد "خلال أيام" تلبية لدعوة من نغوين بو ترونغ رئيس البلاد والأمين العام للحزب الشيوعي الحاكم.