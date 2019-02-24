5 فوائد لرفع الساقين على الحائط!

يعتبر خبير الصحة في موقع "بابا ميل" أن رفع القدمين بموازاة الحائط مناسب جدًا لمن يجلس طويلًا بحكم عمله، فهو تمرين رائع له مفعول السحر لمكافحة التوتر. إليك الفوائد التي يُمكن أن يُحققها هذا التمرين البسيط.

يُحسّن الهضم

الحركة في البطن تُساعد على تدليك الأمعاء ومكافحة الإمساك وتعزيز الهضم. وبالتالي تُخلّص الجسم سريعًا من الطعام المهضوم.

يُعزّز الدورة الصحية في الجسم

بما أن هذا يعتبر وضعًا مقلوبًا، فإنه يُسهّل تدفق الدم إلى الجزء العلوي من الجسم، ما يؤدي إلى اندفاع الأكسجين معه. وبذلك يحصل جهازك اللمفاوي على دفعة جيدة من الدم والأكسجين، وهذا يساعد على تقليل التورم في الأطراف السفلية ويمكن أن يساعد في مشاكل ضغط الدم.

يُساعد في تخفيف الألم

هذا الوضع يعمل على تقوية عضلات الحوض والأعضاء التناسلية، وتخفيف تشنجات الحيض وأعراض انقطاع الطمث، كما أنه يعمل على تليين المفاصل المتصلبة، وهو مفيد لمن يعاني من التهاب المفاصل. كما يمكن للتقلصات في الساقين أن تصبح أفضل بالممارسة المنتظمة.

أيضًًا يساعد هذا الوضع على تخفيف الصداع والوقاية منه، خاصةً الصداع الناجم عن بطء الدورة الدموية.

يُقلّل من التوتر والقلق

النوم على الظهر مع رفع الساقين يساعد على تهدئة العقل والاسترخاء. وإذا ترافق ذلك مع التنفس العميق فإن هذا الوضع سوف يتيح لنظامك العصبي السمبتاوي فترة من الراحة.

إراحة الوركين والساقين والظهر

عضلات الساق وأوتار الركبة والظهر ستحصل على تمدُّد جيد بهذا الوضع. سيشعر عنقك ووركك بتمدد جيد عند أي حركة. مع مرور الوقت، سوف يصبح جسمك أكثر مرونة وسيخف التوتر والألم في تلك المناطق.