لماذا لم يفعل “المستقبل” ما فعله وزير حزب الله؟.. جبق يرفع سقف مستشفى طرابلس من 7 إلى ١٠ مليار وحلبا من ٤ إلى ٧ مليار!!

في خطوة لافتة أعلن وزير الصحة جميل جبق من مستشفى الدكتور عبدالله الراسي الحكومي في حلبا – عكار عن رفع موازنة المستشفى الى 7 مليارات ليرة والغاء السقف المالي كليا في المستشفى، مؤكدا انه “لن يسمح لاي مستشفى رفض اي مريض وممنوع رد اي مريض لا يحمل مالا وبأنه سيقيل اي مدير مسؤول عن اي حادثة وفاة على ابواب المستشفيات الحكومية”.

كما زار وزير الصحة مستشفى طرابلس في ختام جولته الشمالية، واعلن انه سيرفع السقف المالي لمستشفى طرابلس الحكومي في القبة “إلى نحو عشرة مليارات بدلا من سبعة مليارات، نظرا لجهوزية المستشفى والضائقة الاقتصادية التي يعاني منها معظم اللبنانيين والتي تسبب الضغط من المرضى على المستشفى”.

وتساءلت مصادر متابعة عن خطوة الوزير في مناطق تعتبر الخزان البشري لتيار المستقبل حيث أن الأغلبية الساحقة من نواب التيار هم من الشمال، فإذا كان بالامكان مادياً بزيادة موازنات مستشفيات طرابلس وعكار، فلماذا لم يقم الرئيس سعد الحريري وتياره ونوابه بالمطالبة وبالضغط لرفع السقف المالي لها وخصوصاً أن الحريري يشغل أعلى منصب في السلطة التنفيذية!!