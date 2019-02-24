توقعات الأبراج ليوم February 24, 2019

برج الحمل

مهنياً: مشهور عنك أنك من أصحاب الالتزام إلى أبعد الحدود حتى لا يوجه إليك أي لوم أو عتاب أو ينتابك الشعور بالتقصير

عاطفياً:أنت من الأشخاص الذين يمتلكون بصمة لدى الحبيب، وما لديك لا يمتلكه شخص آخر، فأنت عاطفي للغاية

صحياً: عليك الحفاظ على صحتك من الأمراض المعدية التي قد تصيبك بسبب نزلات البرد المنتشرة هذه الأيام

برج الحمل

مهنياً: أنت اليوم على قوائم انتظار الترقية الجديدة لتولي منصب أكبر، وتسعد بذلك كثيرًا وتتشجع لإنجاز المزيد من المهام في الفترة المقبلة

عاطفياً: علاقتك بالشريك جيّدة ولا مكان للخلافات بينكما، كل ذلك بسبب عدم السماح لأحد بالتدخل بينكما

صحياً: إذا كانت حالتك الصحية جيدة ولياقتك البدنية ممتازة، تذكر أن الفضل في ذلك لممارسة الرياضة يومياً

برج الثور

مهنياً: شخص مهم ونافذ يخفّف عنك أعباء كثيرة، ويجعلك تحتل أفضل المراتب في مجالك المهني

عاطفياً: تتبنّى مواقف الشريك المنطقية وتجدها واقعية، وهذا ما يتيح لك فسحة من النقاش المجدي معه

صحياً: تميل إلى الإكثار من المشروبات الروحية وتعرّض نفسك للمزيد من الأخطار الصحية

برج الثور

مهنيًا: عليك أن تستمع لنصائح الآخرين، فهم أكثر خبرة منك في كيفية إدارة الأمور للخروج بنتائج إيجابية

عاطفيًا: الارتياح سيد الموقف في العلاقة بالشريك وهذا جيد قياسًا بما كانت تمر به علاقتكما في السابق

صحيًا: مرافقة الأصدقاء في رحلات ترفيهية تضمن لك الهدوء وراحة البال

برج الجوزاء

مهنياً: تسعى لوضع قدميك على بداية الطريق لكي تسير على خطى المستثمرين، أنت في الطريق الصحيح فلا داعي إلى القلق والخوف

عاطفياً: تتواصل اليوم مع الشريك في جو يريده أن يكون ممتلئاً بالرومانسية والهدوء، ولكن عليك الحذر من حدوث أي خلافات بينكما

صحياً: الصحة بحالة جيدة، وتعمل باستمرار وجهد لتطوير صحتك إلى الأفضل دائماً، وأن تحافظ على ممارستك التمارين الرياضية

برج الجوزاء

مهنياً: تتحسن الأمور لديك على الصعيد المهني، وتتاح أمامك العديد من فرص الترقية، تمسك بها ولا تدخل فى خلافات مع الزملاء

عاطفياً: تعيش حياة رائعة تطغى عليها العاطفة، وتبحث مع الشريك أموراً حياتية، ورغم أنه يشعر بتجنبك تجاهه وإهمالك له إلا أنه اليوم يشعر بعودتك إليه مجدداً

صحياً: حافظ على استقرار صحتك وإذا شعرت ببعض الآلام عليك أن تسعى لعلاجها والتغلب على الآلام

برج السرطان

مهنياً: لا تجازف بمستقبلك المهني من أجل حفنة من الأموال، لأنها لن تدوم كثيراً، وحاول أن تبتعد عن أجواء العمل وتستريح بعض الشيء

عاطفياً: تعزيز العلاقة أمر ضروري، وهو يرفع منسوب الثقة بينك وبين الشريك ويجعلك تهتم بمصالحه وإرضائه

صحياً: مزاجك السيّىء سببه الإرهاق، فحاول أن تجد فسحة للراحة والاستجمام والترويح عن النفس

برج السرطان

مهنياً: يجب أن تركز على هدف واحد، قد ترى الفشل المحتمل في حين تتعهد المشاريع التجارية الحساسة

عاطفياً: تسافر في رحلة، وتتلقى وعوداً كثيرة، ويسود الحب والأجواء الإيجابية بينك وبين الشريك

صحياً: ممارسة الرياضة بانتظام والخروج من دائرة العمل والهموم مفيدان للصحة أكثر من المتوقع

برج الأسد

مهنياً: يمكن أن تمر بيوم صعب في العمل بسبب كثرة الضغوط المهنية، ولكنك قوي وتستطيع مواجهة المواقف بقوة وذكاء شديد

عاطفياً: أنت رومانسي شديد الحساسية ولكنك متقلب المزاج المزاج ومحب للتملك إلا أنك ليس بالشخص المسيطر

صحياً: ظروفك الصحية في أفضل حالتها، وهو ما يمكنك من تأدية أعمالك بإتقان وإنجازها بسهولة، ولكن أيضاً يجب أن تأخذ قسطاً من الراحة للحفاظ على طاقتك وحيويتك

برج الأسد

مهنياً: يجب أن تبتعد عن الفوضى وتلجأ للتنظيم حتى تستطيع أن تجعل اليوم يمر من دون أي مشاكل، وكن أكثر تعاوناً مع زملائك

عاطفياً: علاقتك العاطفية بالشريك فى أفضل حالتها، وتمضي معه أوقاتاً جميلة في أحد الأماكن الرومانسية وتستمتعان بهذا الوقت بعد يوم طويل من العناء والمجهود في العمل

صحياً: صحتك في الطالع، والقوة البدنية تؤهلك لكسب اهتمام الآخرين، تجنب الإصابة بالأمراض، وحافظ على الرياضة والنشاط في حياتك

برج العذراء

مهنياً: تحب النجاح وأن تثبت نفسك في عملك، لكن بشرط أن تعمل فى مجال تحبه وتختاره بنفسك، فأنت لا تستطيع أن تبذل جهودك في مجال لا تحبه

عاطفياً: رومانسي وتحب المرح وتضفى دائماً السعادة على من حولك، لهذا تبتعد تماماً عن أي مشاكل ونزاعات من الممكن أن توتر علاقتك بالشريك

صحياً: على الرغم من أنك تصاب بالتعب بسهولة، إلا أنك لا تحب أن تستسلم وتحاول أن تقاوم، لكن هذا من الممكن أن يسبب لك الإصابة بوعكة صحية

برج العذراء

مهنياً: تحتاج إلى التركيز على ما تريد ولا تشغل بالك بشيء آخر حتى لا تتشتت، وستصل إلى ما تريد بالصبر والاجتهاد

عاطفياً: دائماً العاطفة والرومانسية تكونان بعيدتين عن اهتماماتك، لكن تجد الشخص المناسب فحاول أن تعطي نفسك فرصة لتجربة عاطفية جديدة

صحياً: من السهل أن تصاب بنزلات البرد خلال فصل الشتاء، فيجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتفادي الوقوع في مشاكل صحية قد تسبب لك التعب والإرهاق