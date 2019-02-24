شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يسيطر على مواقع جديدة في «حجة».. خسائر فادحة للحوثيين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

فرضت وحدات من الجيش اليمني، تابعة للمنطقة العسكرية الخامسة سيطرتها على مواقع جديدة في غرب مدينة حرض شمال محافظة حجة.

وقال مصدر عسكري يمني، إن التقدم الجديد جاء عقب عملية عسكرية أطلقها الجيش وتمكن على إثرها من تحرير مواقع استراتيجية أهمها التبة السوداء وسلسلة تباب سيان الواقعة غرب مدينة حرض.

وأسفرت المعارك، بحسب المصدر، عن سقوط قتلى وجرحى حوثيين واغتنام أسلحة مختلفة، فيما فرت عناصر أخرى إلى مدينة حرض.

وشن طيران التحالف غارتين جويتين على مواقع المليشيا الحوثية المدعومة من إيران قبيل اقتحامها والسيطرة عليها من قبل الجيش الوطني.

ويخوض الجيش اليمني، في المنطقة العسكرية الخامسة معارك مستمرة مع مليشيا الحوثي في ثلاثة محاور من مشارف عبس جنوبا وأطراف مستبأ شرقاً إلى غربي حرض شرقاً.