كيم جونغ أون غادر بيونغ يانغ لعقد القمة مع ترمب

اسماء السيد - بيونغ يانغ: غادر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون السبت بيونغ يانغ لعقد قمة ثانية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في فيتنام، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية. وأفادت الوكالة بأن "كبار مسؤولي الحزب والحكومة وأعضاء القوات المسلّحة تمنّوا لكيم جونغ أون النجاح والتوفيق... والعودة الآمنة".



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