اليوم.. "مشروعات البرلمان" تعقد سلسلة اجتماعات وتناقش عددا من طلبات الإحاطة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، عددا من الاجتماعات اليوم الأحد، وسيتم استعراض رؤية جهاز تنمية المشروعات لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة فى محافظة أسوان، وما تم إنجازه من قبل الجهاز بالاشتراك مع المحافظة، وذلك بحضور سكرتير محافظة أسوان، ومدير فروع جهاز تنمية المشروعات، ومدير فرع الجهاز بمحافظة أسوان، ونواب أعضاء المجلس عن المحافظة. وتستكمل اللجنة اجتماعاتها بمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المحالة إليها، وتشمل طلب الإحاطة المقدم من النائب سليمان وهدان بشأن تخصيص 20 ألف متر من المناطق الخالية بمنطقة الجنوب بمحافظة بور سعيد، خاصة منطقة بحر البقر، لاستغلالها فى المشروعات التنموية، وذلك بدعوة وزراء التخطيط والإصلاح الإدارى، الاستثمار والتعاون الدولى، الزراعة واستصلاح الأراضى، وبحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ومصطفى الصياد رئيس جهاز التعمير لشباب الخريجين، ورئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية، وممثل عن مشروعات التنمية الزراعية، ورئيس هيئة التنمية الصناعية. Advertisements وأيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب عطية مسعود، بشأن ما تم عمله فى إنشاء منطقة الصناعات الصغيرة بوادى النطرون، بدعوة وزراء التخطيط والإصلاح الإدارى، والتنمية المحلية، والشباب والرياضة، وبحضور محافظ البحيرة، ورئيس هيئة التنمية الصناعية. كما ستناقش اللجنة طلبا آخر من النائب رضا البلتاجى، بشأن سرعة استغلال مساحة 108 ملايين متر مربع شرق السكة الحديد بكفر العلو - حلوان فى صناعات صغيرة لتوفير فرص عمل لأبناء حلوان، وذلك بدعوة من اللجنة لوزير التنمية المحلية، ووزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى، وبحضور محافظ القاهرة، ورئيس هيئة التنمية الصناعية. وسيتم التطرق لطلب الإحاطة المقدم من النائب فتحى على الشرقاوى، بشأن استغلال صندوق المشروعات المتوسطة والصغيرة للشباب بمنحهم قروض بفائدة تصل لـ30%، فى حين يحصل الصندوق على التمويل من الجهات المانحة بسعر فائدة 9-12%، وبدعوة الدكتورة وزيرة التضامن الاجتماعى وبحضور نائبة وزير التضامن رئيس الجمعيات الأهلية المعنية، ورئيس هيئة الرقابة المالية.

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