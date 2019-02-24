شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة رانيا علوانى تنشر صورتها مع وزيرة الصحة: لقاء مثمر فى خدمة الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، النائبة رانيا علوانى وعضو مجلس إدارة النادى الأهلى وطبيبة النساء والتوليد بمقر وزارة الصحة، موضحة أنه لقاء مثمر فى خدمة الوطن. ونشرت رانيا علوانى، صورتها برفقة وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، قائلة: "مع معالى وزيرة الصحة د.هالة زايد اليوم بمقر الوزارة لقاء مثمر إن شاء الله فى خدمة الوطن". Advertisements

رانيا علوانى عبر انستجرام يذكر أن رانيا علوانى، نائبة بالبرلمان المصرى الحالى وتتقلد منصب عضو بمجلس إدارة النادى الأهلى الحالى، وتعمل طبيبة متخصصة فى النساء والتوليد.

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