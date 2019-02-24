بولتون: لدى الجيش الفنزويلي خيار بقبول الديمقراطية أو مواجهة العقوبات

أكد مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن "الجيش الفنزويلي لديه خيار: قبول الديمقراطية وحماية المواطنين والسماح بدخول المعونة الإنسانية أو مواجهة عقوبات جديدة وعزلة أكبر".

وكان بولتون، قد وجه في وقت سابق، رسالة للجيش الفنزويلي، لفت فيها إلى أن "الوقت قد حان للسماح للمساعدات الإنسانية بدخول البلاد"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة تمد الشعب الفنزويلي باحتياجاته الضرورية".

ووصلت الشاحنات الأربع الأولى التي تحمل المساعدات الإنسانية إلى الحدود الفنزويلية مع كولومبيا، وذلك بالقرب من مدينة كوكوتا الكولومبية الحدودية، ولكنها قوبلت بإطلاق قنابل الغاز من الجانب الفنزويلي.