الملك سلمان أمر بالعفو والإفراج عن عدد من المصريين الموقوفين في السعودية

أعلنت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنّ "ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أصدر أمرًا بالعفو والإفراج عن عدد من المواطنين المصريين الموقوفين والمسجونين في السعودية في عدد من القضايا المتنوّعة، بما يمكنّهم من العودة إلى بلادهم".

وأوضحت أنّ "الأمر جاء تقديرًا من ملك السعودية للشعب المصري الشقيق، وبالتزامن مع الزيارة الرسمية الّتي يقوم بها إلى بلده الثاني مصر"، لافتةً إلى أنّ "الأمر لفت أيضًا أن السفارة المصرية في السعودية ستتوّلى متابعة ذلك مع الجهات المعنية بما يكفل سرعة عودتهم إلى بلدهم".