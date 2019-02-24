يحيى سريع: حريصون على تنفيذ خطة إعادة الانتشار في الحديدة

أكد المتحدث باسم القوات المسلحة في صنعاء، التابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) العميد يحيى سريع، على "استمرار التزام قوات الجيش واللجان الشعبية بالقرارات الأممية ووقف إطلاق النار وخطة إعادة الانتشار في الحديدة".

ولفت سريع، في بيان، إلى أن "هذا الالتزام هو جانب أخلاقي قبل أن يكون مسؤولية وطنية والتزاماً أمام المجتمع الدولي، وقواتنا حريصة على تنفيذ خطة إعادة الانتشار مهما حاول العدوان ومرتزقته التلكؤ والمماطلة".

واتهم سريع القوات الحكومية المؤيدة للرئيس اليمني عبد ريه منصور هادي بارتكاب 842 خرقا خلال الـ 72 ساعة الماضية في الحديدة.

وأوضح أن الخروقات في الحديدة تنوعت بين استهداف منازل ومزارع المواطنين ومواقع قوات الجيش واللجان بـ 496 قذيفة و249عملية إطلاق نار من مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وأعلن سريع عن "استعادة مواقع في الحشاء بمحافظة الضالع وفي مديرية الصلو بمحافظة تعز، وتطهير تبة الكذابة ومواقع أخرى تحت الدوة في مديرية نهم وإحكام السيطرة عليها".