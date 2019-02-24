عراقجي: مجابهة إيران لأميركا مستمرة في ساحات عديدة منها عسكرية ومنها سياسية

ركّز مساعد وزير الخارجية الإيرانية في الشؤون السياسية عباس عراقجي، على أنّه "ليس من خطأنا أنّ الولايات المتحدة الأميركية شعرت أنّها خاسرة وانسحبت من الاتفاق النووي".
وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "مجابهة الولايات المتحدة مستمرّة في ساحات عديدة منها عسكرية ومنها سياسية"، لافتًا إلى أنّ "أميركا فرضت حظرًا من أجل وضع الأغلال على إيران لتقييد نشاطاتها، إلّا أنّها وبسبب الاتفاق النووي، شعرت أنّها كانت خاسرة".
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