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قتيلان في صدامات عند الحدود بين فنزويلا والبرازيل

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قتل شخصان على الاقل أحدهما فتى يبلغ من العمر 14 عاما عند الحدود بين فنزويلا والبرازيل حيث يمنع الجيش الفنزويلي دخول قوافل المساعدات الانسانية، كما اعلنت منظمة مدافعة عن حقوق الانسان.

وأكد الناشط في منظمة فورو بينال غير الحكومية المعارضة أولنار اورتيز أنه "توفي شخصان نتيجة قمع العسكريين خلال صدامات في سانتا ايلينا دو اوارين. لقد قتلا بالرصاص".

وكانت الحكومة الفنزويلية قد أعلنت عن إغلاق الحدود مع البرازيل ومنع دخول المساعدات عبر الحدود.

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