16 قتيلا في أعمال عنف خلال الانتخابات في نيجيريا

ذكرت "وكالة الصحافة الفرنسية - أ.ف.ب"، أنّ "تكتل جمعيات من المجتمع الأهلي معني بمراقبة الانتخابات في نيجيريا، يُدعى "غرفة الأزمات"، أحصى سقوط 16 قتيلًا في البلاد، نتيجة أعمال عنف واكبت الاقتراع"، في وقت يواصل النيجيريون التصويت لاختيار رئيسهم ونوابهم.

وتبقى هذه الحصيلة متدنية نسبيًّا في البلد البالغ عدد سكانه 190 مليون نسمة والّذي يشهد أعمال عنف يوميّة ولا سيما في فترة الانتخابات، وقد جرت عمليات التصويت في هدوء نسبي في جميع أنحاء البلاد.

وكانت قد فتحت مراكز الاقتراع أبوابها للانتخابات الّتي أرجئت أسبوعًا، من أجل استقبال حوالى 72,8 مليون ناخب لاختيار رئيس، في تصويت تبدو المنافسة فيه حادة بين الرئيس المنتهية ولايته محمد بخاري وخصمه عتيق أبو بكر.