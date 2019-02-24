الإستخبارات العراقية أعلنت اعتقال "إرهابيَين" تسللا من الحدود مع سوريا

أعلنت الاستخبارات العسكرية في العراق، أنّ "ضمن جهودها الاستخبارية بمراقبة وتأمين الحدود المشتركة مع سوريا ورصد واعتقال المتسلّلين، تمكّنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 ووفق معلومات استخبارية دقيقة، من إلقاء القبض على اثنين من الإرهابيين".

ونوّهت في بيان، إلى أنّ "المعتقلَين تسلّلا من الحدود مع سوريا، واعترفا بانتمائهما إلى عصابات تنظيم "داعش"، وهروبهما إلى سوريا أثناء معارك التحرير"، لافتةً إلى أنّهما "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة 4 إرهاب".