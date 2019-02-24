نجم: لن يستطيع أحد الدخول بين عون والحريري ونحن نريد بناء البلد وليس تخريبه

نفى عضو "كتلة المستقبل" النائب نزيه نجم، "وجود ما يُسمّى بـ"صراع صلاحيات" بين الرئاستين الأولى والثالثة".
وأكّد في حديث إلى صحيفة "السياسة" الكويتية، أنّه "لن يستطيع أحد الدخول بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري"، مشدّدًا على "أنّنا نريد بناء البلد وليس تخريبه، فمن يريد أن يبني لبنان عليه أن يفعل كما يفعل الحريري الّذي يعمل لمصلحة البلد، كوالده رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، ولا يمكن أن يخطئ في الأساسيات".
وسأل نجم، "من منّا لا يريد أن يعود السوري إلى وطنه؟"، مركّزًا على أنّ "طريق عودة النازحين السوريين موجود في المبادرة الروسية الّتي لا تزال قائمة".
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