باسيل: على الشباب أن يكونوا قادة مشروع بناء الوطن

أكد رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل، خلال انضمامه إلى الخلوة السنوية لشباب جبيل في التيار، على "أهمية أن يتمسك الشباب بهويتهم الوطنية، فلبنان بحاجة لمسيحييه كما لمسلميه"، داعيا الشباب لـ "يكونوا قادة مشروع بناء الوطن، من خلال الالتزام بمبادئ التيار، ومحاربة الفساد، لبناء وطن مستقل".
ونبه إلى أن "محاربة الفساد فاتورتها عالية، على قائديها، لأنها ستستدعي محاربة الجميع لهم، وستطالهم الاتهامات الجائرة".
بدوره، أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيمون أبي رميا، في كلمة ألقاها، إلى "أهمية دور الشباب في بناء المجتمع"، كما رحب منسق قضاء جبيل في التيار أديب جبران بالحضور، واعدا بـ "الاستمرار قدما في مسيرة التيار".
وسلم الأب أنطوان خضرا باسيل أيقونة سيدة العناية.
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