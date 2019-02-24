جبور: معبر عودة النازحين ليس النظام السوري بل المجتمع الدولي

أكد رئيس جهاز الإعلام والتواصل في حزب "القوات اللبنانية" شارل جبور أن "العلاقة بين لبنان وسوريا لم تنقطع والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم يقوم بدور تنسيقي".

وخلال حديث تلفزيوني، لفت جبور إلى أن "معبر العودة ليس النظام السوري بل المجتمع الدولي".