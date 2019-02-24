محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، عن سعادته البالغة بعد دخول أول شحنة من المساعدات إلى فنزويلا عبر البرازيل، وأعرب الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون عن رغبته في نزع السلاح النووي من أجل أبنائه، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية، وأعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أنه لن يستسلم وسوف يواصل الدفاع عن استقلال بلاده حتى لو اقتضى الأمر أن يضحي بحياته.

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كانت هذه تفاصيل خبر أهم التصريحات في 24 ساعة: بارك الله في شعب فنزويلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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