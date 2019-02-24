تحطم طائرة شحن أمريكية على متنها 3 أشخاص في تكساس

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- أ ش أ:
أعلنت إدارة الملاحة الفدرالية الأمريكية، اليوم السبت، تحطم طائرة شحن على متنها 3 أشخاص بنهر في ولاية تكساس.
وأوضحت إدارة الملاحة أن طائرة شحن من طراز "بوينج 767" ، كانت متجهة من ميامي إلى هيوستن ، تحطمت في نهر ترينيتي بمدينة أنوهاك في تكساس عند نحو الساعة 12:45 بعد ظهر اليوم السبت بالتوقيت المحلي ، حسب ما ذكر الموقع الإلكتروني لمجلة "تايم".
وقال مكتب شريف مقاطعة شامبرز إنه تم العثور على الطائرة عند الطرف الشمالي لخليج ترينيتي ، فيما يُعتقد أن أفراد الطاقم لقوا حتفهم في الحادث.
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