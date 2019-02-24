أميركا تنتقد تركيا لاتهامها شخصيات من المجتمع المدني

دانت الولايات المتحدة السلطات التركية، السبت، بسبب توجيهها اتهامات لـ16 شخصية من المجتمع المدني وعالمي الإعلام والمال على صلة بالمظاهرات المناهضة للحكومة التي خرجت عام 2013.

وأعربت واشنطن عن "قلقها البالغ" إزاء توجيه التهم للمتظاهرين.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية "يجب ألا تؤدي ممارسة حق حرية التعبير إلى عقوبة مشددة بالسجن مدى الحياة".

وحثت الوزارة أنقرة على احترام حرية التعبير والتجمع السلمي "والإفراج عن جميع الموقوفين بشكل تعسفي".

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تأتي الاتهامات على خلفية المظاهرات الواسعة التي خرجت في 2013. واتهمت السلطات التركية الأربعاء الأشخاص الـ16 باستخدام المظاهرات كجزء من مخطط للإطاحة بالحكومة وطلبت السجن المؤبد لرجل الأعمال عثمان كافالا.

وقالت منظمات حقوقية دولية إن الاتهامات عبارة عن محاولة "غريبة" من السلطات "لإسكات بعض شخصيات المجتمع المدني الأبرز في تركيا".

وشارك أكثر من مليوني شخص في التظاهرات ذلك العام التي خرجت في حديقة "غيزي" وحولها حيث أثارت الحكومة حفيظة الكثير من الأتراك بمشروع لإعادة بناء ثكنة عسكرية في المكان.

في نهاية المطاف، اقتحمت الشرطة الحديقة لإخراج المحتجين وجرفت خيمة الاعتصام التي أقاموها في خطوة أدت إلى إصابة العشرات بجروح.