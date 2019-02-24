خادم الحرمين يستقبل كبار المسؤولين المصريين

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، مساء اليوم السبت في مقر إقامته في شرم الشيخ، كبار المسؤولين المصريين، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

فقد استقبل العاهل السعودي، دولة رئيس الوزراء بجمهورية مصر العربية الدكتور مصطفى مدبولي.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن سعادته بزيارة مصر قائلاً: "مصر بلدي الثاني، وما تحقق في مصر من تقدم في عهد أخي الرئيس عبدالفتاح السيسي هو محل فخر لنا جميعاً"، وفق البيان الصادر عن مجلس الوزراء المصري والذي نقله موقع "العربية نت".

وخلال اللقاء، أعرب مدبولي عن ترحيب مصر قيادة وشعباً بالعاهل السعودي، معرباً عن "تقديرنا للعلاقات التاريخية وأواصر التعاون المتميز التي ربطت مصر والمملكة على مر العصور".

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وأشار رئيس الوزراء إلى جوانب التعاون القائم بين البلدين، ومنها إنشاء جامعة الملك سلمان في سيناء، مؤكداً تطلع مصر لتعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات بما يخدم مصالح الشعبين.

كما استقبل خادم الحرمين الشريفين، معالي رئيس مجلس النواب في جمهورية مصر العربية الدكتور علي عبدالعال.

كان الملك سلمان بن عبدالعزيز وصل، في وقت سابق اليوم السبت، إلى مطار شرم الشيخ الدولي حيث كان في استقباله الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وسيرأس العاهل السعودي وفد المملكة في القمة العربية-الأوروبية التي تنطلق غداً الأحد في شرم الشيخ.