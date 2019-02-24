حركة الشباب المتمردة تتبنى اغتيال برلماني صومالي بمقديشيو

عناصر من حركة الشباب الصومالية وكالات أعلنت حركة الشباب الصومالية المتمردة مسئوليتها عن اغتيال المشرع البارز عثمان بوكور أثناء وجوده داخل سيارته شمال مقديشيو.

وذكرت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية أن الرئيس الصومالي عبد

وأشارت الشبكة إلى أن القتيل يعتبر أقدم أعضاء البرلمان الصومالي. شمال مقديشيو.وذكرت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية أن الرئيس الصومالي عبدالله محمد ورئيس الوزراء حسن على أدانا الحادث الذي وقع مساء اليوم .وأشارت الشبكة إلى أن القتيل يعتبر أقدم أعضاء البرلمان الصومالي.

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