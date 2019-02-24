ميقاتي: مصلحة طرابلس أولوية ووحدة الصف أكثر من ضرورية

أكد الرئيس نجيب ميقاتي "أن الاولوية لديه في موضوع الانتخابات الفرعية هي مصلحة طرابلس وأهلها"، مشددًا على أن وحدة الصف هي أكثر من ضرورة.

فقد صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس نجيب ميقاتي البيان الاتي:

"تفاديا لتحليلات وإجتهادات في غير موقعها، يؤكد الرئيس نجيب ميقاتي حرصه على العلاقة مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وعلى التعاون المتين القائم بينهما، ويشدد على أن الاولوية لديه في موضوع الانتخابات الفرعية هي مصلحة طرابلس وأهلها، ومن هذا المنطلق فهو يجري الاتصالات اللازمة مع كل الأطراف المعنية بهذا الاستحقاق على قاعدة أن وحدة الصف هي اكثر من ضرورة في ظل التحديات الراهنة والداهمة، فاقتضى التوضيح".