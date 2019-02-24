حدث في مثل هذا اليوم February 23, 2019

أحداث سياسية وعامة
1660 - الملك كارل الحادي عشر يتولى عرش السويد.
1797 - القوات الفرنسية تشن هجوماً فاشلاً على المملكة المتحدة.
1883 - ولاية ألاباما الأمريكية تسن أول قانون لمنع الاحتكار.
1887 - زلزال يضرب الريفييرا الفرنسية ويخلف 2000 قتيل.
1893 - رودولف ديزل يحصل على براءة اختراع محركات الديزل.
1903 - الولايات المتحدة تستأجر خليج جوانتانامو من كوبا إلى الأبد.
1904 - الولايات المتحدة تحصل على حقوق التحكم بمضيق بنما مقابل 10 ملايين دولار.
1905 - المحامي بول هاريس وثلاثة آخرون من رجال الأعمال يشكلون في شيكاغو أول نادي للروتاري في العالم.
1919 - بينيتو موسوليني يؤسس الحزب الفاشي في إيطاليا.
1934 - الملك ليوبولد الثالث يتولى عرش بلجيكا.
1941 - لأول مرة يتم عزل وإنتاج البلوتونيوم.
1953 - احتجاب مجلة الرسالة عن الصدور بعد أن ظلت عشرين عامًا المجلة الأدبية الأولى في الوطن العربي، وكان يرأس تحريرها الأديب أحمد حسن الزيات.
1966 - اللجنة العسكرية في حزب البعث بقيادة صلاح جديد تنقلب على القيادة القومية في الحزب ومن بينهم مؤسس الحزب ميشيل عفلق ورئيس الجمهورية أمين الحافظ.
1980 - تفجير أمام مبنى وزارة الخارجية في لبنان يودي بحياة الطفلة مايا ابنه القيادي في القوات اللبنانية بشير الجميل مع ثلاثه من مرافقيها.
1981 - عسكريون يستولون على البرلمان الإسباني ويحتجزون جميع أعضائه، عُرفت هذه المحاولة النقلابية الفاشلة ب 23-ف.
1991 - قوات التحالف تدخل العراق مؤذنة ببداية المعارك الأرضية في حرب الخليج الثانية لتحرير الكويت.
1999 - محكمة تركية تدين الزعيم الكردي عبد الله أوجلان بالخيانة.
2005 - الشرطة الإسرائيلية تطلب الحصول على 61 مليون شيكل وهو ما يعادل 13.2 مليون دولار أمريكي بهدف القيام بإجراءات أمنية داخل المسجد الأقصى بحجة حمايته.
2014 - رئيس وزراء إستونيا أندروس أنسيب يقدم استقالته بعد تسع سنوات من توليه منصبه على أن تكون الاستقالة في 4 مارس المقبل. يذكر أن أنسيب هو أقدم رئيس وزراء في أوروبا.
2015 - إعلان فوز فيلم الرجل الطائر كأفضل فيلم - إيدي ريدماين كأفضل ممثل - جوليان مور كأفضل ممثلة في حفل توزيع جوائز الأوسكار السابع والثمانين.
2017 - قُوَّات من الجيش السوري الحر تسترجع مدينة الباب في شمال سوريا من تنظيم داعش.
2018 - عشرات الجرحى والقتلى في تفجير سيارة مفخخة أمام مسجد بمدينة بنغازي شرقي ليبيا.
2018 - النيابة العسكرية المصرية توقف سامي عنان رئيس الأركان السابق بعد إعلان ترشحه للرئاسة.
مواليد
1954 - فيكتور يوشتشينكو، رئيس أوكرانيا.
1960 - الأمير ناروهيتو، ولي العهد في اليابان.
2012 - الأميرة أستل، الابنة الاولى لولية العهد السويدية.
وفيات
1848 - جون كوينسي آدامز، رئيس الولايات المتحدة السادس.
1921 - الشيخ سالم المبارك الصباح، حاكم الكويت التاسع.
1969 - الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود، ثاني ملوك المملكة العربية السعودية.
1973 - ديكنسون ريتشاردس، طبيب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1956.
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