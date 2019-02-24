كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فنزويلا تمهل الدبلوماسيين الكولومبيين 24 ساعة لمغادرة البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة خارجية فنزويلا في بيان، اليوم السبت، إن الدبلوماسيين والمسؤوليين الكولومبيين يجب أن يغادروا فنزويلا في غضون 24 ساعة.

وأضافت الوزارة في بيانها "يتم منح فترة 24 ساعة تبدأ من نشر هذه الرسالة حتى يغادر الدبلوماسيون والمسؤولون القنصليون الكولومبيون فنزويلا".

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وفقا لوزارة الخارجية الفنزويلية، نظمت الولايات المتحدة وكولومبيا عرضا دعائيا على الحدود الفنزويلية الكولومبية ، منتهكة معايير الأمم المتحدة ، ووضع السلام في البلاد والمنطقة في خطر.

يذكر أن الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو قد أعلن في وقت سابق قطع العلاقات الدبلوماسية والسياسية مع كولومبيا.

وبدورها، تعهدت السلطات الكولومبية بضمان مغادرة دبلوماسييها لفنزويلا في أقرب وقت ممكن.