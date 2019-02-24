كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السفير البريطاني: التحديات التي يواجهها الاقتصاد الاردني لن تستمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد السفير البريطاني في عمان ادوارد اوكدن اهمية مبادرة لندن التي تنعقد نهاية الشهر الحالي لدعم عملية النمو الاقتصادي في الاردن وتمكين القطاع الخاص وبحث فرص الاستثمار.

وقال السفير اوكدن، ان "هناك فرصا حقيقية يمتلكها الاردن لعرضها في مبادرة لندن التي تنعقد بمشاركة ممثلّين عن الدول السبع الكبرى والمانحة والصديقة ومؤسسات دوليّة رائدة في مجال التمويل والاستثمار، كما ان هناك فرصا حقيقية للنمو والاستثمار خاصة وأن الوضع في المنطقة بدأ يستعيد هدوءه واستقراره".

وأضاف، بعد الخطوات المشجعة التي اتخذتها الحكومة الاردنية فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية لا بد من إطلاع المستثمرين الاجانب على الفرص الحقيقية المتاحة للاستثمار في الاردن بهدف المساهمة في تعزيز قدرة الاردن على الاعتماد على الذات، وتحقيق نموٍّ اقتصاديٍّ عادل ومستدام.

واشار الى أن انعقاد الاجتماع في لندن كونها ملائمة لعقد هذا الاجتماع وأيضا لأن جميع المنظمات والجهات الدولية ممثلة في لندن ويسهل وصولها والحضور اليها من الدول الاخرى.

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وقال ان الاردن يسير في الاتجاه الصحيح ولديه إمكانات كبيرة في قطاعات متنوعة مثل السياحة والتكنولوجيا والخدمات المهنية واللوجستية، وسيمكن المؤتمر الأردن من ابراز هذه الامكانيات .

وقال، ان التحديات التي يواجهها الاقتصاد الاردني لن تستمر وسوف يتم مواجهتها، مشيرا الى انه تم دراسة وبحث الامكانيات المتوافرة في الاردن وامكانية تحسينها بالتعاون مع جهات مختصة وذات علاقة في لندن بإمكانيات نمو الاقتصاد الاردني .

واكد ان الاردن قادر على المنافسة الاقليمية ونحاول دعم الاردن، مشيرا الى ان الاردن يمتلك طاقة بشرية كبيرة ويمكن ان ينافس ويجب التركيز على اصلاحات التعليم، والتعليم التقني وتمكين الطلبة من الانخراط في سوق العمل وتحقيق الاستمرارية في النمو.

وأكد ان مبادرة لندن ستجمع المستثمرين الاجانب مع نظرائهم الاردنيين بحضور جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء وكبار المسؤولين ونأمل ان نرى نتائجه في الشارع الاردني ايجابا.

وقال ان هذه المناسبة ستكون انطلاقة للعمل وليس فقط للاجتماعات، والحكومة الاردنية ستحدد اولوياتها وتعرض مقترحاتها ومشاريعها، والاهم هو وضع هذه المشاريع موضع التنفيذ، مؤكدا استمرارية الشراكة البريطانية الاردنية مع التركيز على اولويات الاردن.

واشار السفير اوكدن الى ان وجود أردن مستقر ومزدهر يخدم مصالح البلدين وشركائهما، مؤكدا الحرص على تعميق الشراكة بين البلدين من اجل الامن والازدهار والاستقرار المتبادل.

واشار الى التحديات والاعباء التي يواجهها الاردن نتيجة استقباله اعدادا كبيرة من اللاجئين السوريين، مؤكدا ان مؤتمر بروكسل الذي ينعقد الشهر المقبل سيبحث هذا الموضوع إضافة الى دعم الدول المستضيفة والاستمرار في الدعم على المدى الطويل.