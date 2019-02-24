كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحطم طائرة شحن أمريكية في تكساس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت سلطات الطيران الفيدرالية الأمريكية أن طائرة شحن أمريكية من طراز بوينج 767 بمحركين تحطمت اليوم السبت، في خليج خارج هيوستن بولاية تكساس الأمريكية ، ويعتقد أنه كان على متنها 3 أشخاص.

وكانت الطائرة في رحلة من ميامي إلى هيوستن. وقال مجلس سلامة النقل الوطني الأمريكي أنه أرسل فريقا من المحققين إلى موقع الحادث بالقرب من اناهواك، حوالي 80 كيلو مترا خارج هيوستن.

وقال موقع فلايت رادار 24، الذي يتابع نشاط الحركة الجوية، أن الطائرة التابعة لشركة طيران أطلس للشحن كانت تقوم برحلة لصالح شركة أمازون برايم أير.