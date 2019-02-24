كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حماس تعتقل عدداً من كوادر فتح في غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استنكرت حركة فتح، قيام الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، باعتقال عدد من كوادر الحركة في غزة، بعد مسيرات خرجت تأييداً للرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقال الناطق باسم فتح في غزة، عاطف أبوسيف، إن "جماهير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، خرجت الليلة دفاعاً عن الشرعية وتأييداً للرئيس عباس، وتأكيداً على التفاف الجماهير حوله وحول مواقفه".

وأضاف أبوسيف، أن "حركة فتح تدين اعتداء حماس على جموع أبناء الشعب الفلسطيني، الذين خرجوا تأييداً للرئيس والقيادة وحملة الاعتقالات التي يتعرض لها أبناء الحركة في القطاع".

وقالت مصادر فلسطينية، إن الأجهزة الأمنية التابعة لحماس، اقتحمت منزل محافظ شمال قطاع غزة، صلاح أبووردة، في محاولة لاعتقال نجله الناشط في حركة فتح محمود.

وأضافت المصادر، أن "عناصر حماس المدججين بالسلاح، اقتحموا المنزل وقاموا بتفتيشه بشكل استفزازي"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية.