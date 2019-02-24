كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حماس تعتقل عدداً من كوادر فتح في غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف أبوسيف، أن "حركة فتح تدين اعتداء حماس على جموع أبناء الشعب الفلسطيني، الذين خرجوا تأييداً للرئيس والقيادة وحملة الاعتقالات التي يتعرض لها أبناء الحركة في القطاع".
وقالت مصادر فلسطينية، إن الأجهزة الأمنية التابعة لحماس، اقتحمت منزل محافظ شمال قطاع غزة، صلاح أبووردة، في محاولة لاعتقال نجله الناشط في حركة فتح محمود.
وأضافت المصادر، أن "عناصر حماس المدججين بالسلاح، اقتحموا المنزل وقاموا بتفتيشه بشكل استفزازي"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية.
وستشارك حركة حماس وعدد من الفصائل الفلسطينية للمشاركة في مسيرات وسط مدينة غزة، غداً الأحد، للمطالبة برحيل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وهو الأمر الذي استقبلته حركة فتح بإخراج مسيرات في عدد من محافظات غزة دعماً للرئيس عباس.