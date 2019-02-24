تعرف على الأميرة "ريما بنت بندر" سفيرة السعودية لدى واشنطن

لأول مرة في تاريخ المملكة العربية السعودية، يصدر الملك السعودي أمرا ملكيا بتعيين أميرة في منصب سفيرة للمملكة في الخارج.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، الأمر الملكي الصادر باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والذي يقضي بتعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود سفيرة لخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية بمرتبة وزير.

Advertisements

وريما بنت بندر من مواليد العاصمة السعودية الرياض، ترعرت في واشنطن، حيث عمل والدها الأمير بندر بن سلطان سفيرا لبلاده لدى الولايات المتحدة، وجدها لأمها هو الملك فيصل بن عبد العزيز.

حاصلة على بكالوريوس في دراسات المتاحف مع التركيز الأكاديمي على المحافظة على الآثار التاريخية من جامعة “جورج واشنطن” في الولايات المتحدة الأمريكية.

صنفتها مجلة “فوربس الشرق الأوسط” ضمن قائمة أقوى امرأة عربية لعام 2014، كما نالت جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي لعام 2017.