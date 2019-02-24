كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أردوغان: أي منطقة آمنة ستقام على حدودنا ستكون تحت سيطرتنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم السبت، إن أي منطقة آمنة ستقام على حدود بلاده لا بد أن تكون تحت سيطرة أنقرة.

وأضاف الرئيس التركي خلال مقابلة تلفزيونية، أنه أجرى مباحثات هاتفية إيجابية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الشأن السوري، مؤكدا أن العلاقات مع ترامب بشأن سوريا جيدة وأن هذا يسهل حل الكثير من المشاكل.

وتابع قائلا، إنه تلقى دعوة من ترامب لزيارة واشنطن، كما أنه وجه دعوة مماثلة للرئيس الأمريكي لزيارة تركيا.