كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واشنطن تطالب العسكريين الفنزويليين السماح بإدخال المساعدات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال مستشار الأمن القومي على حسابه في تويتر: "الرئيس جوايدو يبذل جهوداً بنفسه من أجل تقديم المساعدة للشعب الفنزويلي، والعسكريين لديهم الفرصة لحماية الشعب والوقوف بجانبه وليس بجانب مادورو وعصابة اللصوص".
وأضاف بولتون الذي ألغى زيارته التي كان يفترض أن يقوم بها لكوريا الجنوبية نهاية الأسبوع موجهاً حديثه للعسكريين "يجب أن تختاروا طريق الديمقراطية".
وازدادت الأزمة في فنزويلا توتراً بعدما قرر مادورو إغلاق حدود البلاد مع كل من البرازيل وكولومبيا، وسط الاحتجاجات المطالبة بدخول المساعدات الإنسانية المقدمة من الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى.
وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية حادة أسفرت عن ندرة في الأغذية والأدوية منذ نحو خمسة أعوام وتفاقمت مع مرور الوقت.