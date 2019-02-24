دعوات لإيقاف مفتي ليبيا المعزول لتحريضه على العنف

وجاءت الدعوات بعد أن حرض الغرياني سكان مدن المنطقة الغربية إلى أن يتصدوا للجيش الوطني الليبي الذي ينفذ عمليات عسكرية منذ منتصف يناير(كانون الثاني) عمليات عسكرية جنوب البلاد تهدف لتحرير الأراضي الليبية من سيطرة التنظيمات الإرهابية والميليشيات الأجنبية.

وحث الغرياني، مدن غريان ومصراتة والزاوية والزنتان وغيرها إلى أن تتجمع وتوحد صفوفها وتجابه ما وصفه بـ"خطر حفتر" حتى لا تُؤخذ الواحدة بعد الأخرى، ويقضى عليهم، كما أخذ من قبلها"، في إشارة إلى انتصارات الجيش الليبي على المجموعات الإرهابية في بنغازي، ودرنة، وعملية تطهيره للجنوب الليبي من العصابات.

وقالت اللجنة في بيان، الجمعة، إن "تصريحات الغرياني عبر قناة "التناصح"، التي يمتلكها نجله، "تضمنت تحريضاً واضحاً وصريحاً على الحرب الأهلية بغطاء ديني، وذلك عبر دعوته عدداً من المدن والمناطق الليبية إلى حمل السلاح، والقتال ضد قوات الجيش الوطني، وذلك أثناء تعليقه على تطورات الأوضاع والأحداث الجارية في الجنوب.

واعتبرت اللجنة تحريض الغرياني جريمة جنائية وفقاً للقانون الجنائي الليبي، وانتهاكاً صارخاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

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وتأتي دعوة الغرياني للتحرك ضد الجيش الليبي في أعقاب انتقادات وجهتها تركيا على لسان مبعوثها إلى ليبيا، أمر الله إيشلر، للعملية العسكرية التي أطلقها الجيش ضد عصابات المعارضة التشادية المسلحة والجماعات الإرهابية والعصابات الإجرامية في الجنوب.