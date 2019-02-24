على التقاليد المغربية العريقة.. ولي العهد يستقبل الأمير هاري وزوجته بالتمر والحليب بقصر الضيافة بالرباط

استقبل ولي العهد الأمير مولاي الحسن، مساء اليوم السبت بقصر الضيافة بالرباط، دوق “ساسكس” الأمير هاري وعقيلته دوقة “ساسكس” الأميرة ميغان، اللذين يقومان بزيارة للمملكة.
ولدى وصولهما إلى قصر الضيافة، استعرض الأمير هاري وعقيلته الأميرة ميغان تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية، قبل أن يقدم لهما التمر والحليب جريا على التقاليد المغربية العريقة.
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