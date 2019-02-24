إردوغان يشترط سيطرة تركيا على أي منطقة آمنة مع سورية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أشترط الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أي منطقة آمنة على طول الحدود مع سورية بأن تكون تحت سيطرة تركيا.

جاءت تصريحات إردوغان في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن. ترك)، اليوم السبت، بعد إعلان مسؤول بالإدارة الأميركية، يوم الجمعة، أن واشنطن ستبقي على نحو 400 فرد من قواتها في سورية في تراجع من جانب الرئيس دونالد ترامب، قد يمهد الطريق أمام حلفاء الولايات المتحدة للإبقاء على قوات هناك.

وقال إردوغان إن "كان لابد من إقامة منطقة آمنة على حدودنا، إذن ينبغي أن تكون تحت سيطرتنا لأنها حدودنا".

وكان ترامب أمر في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بسحب كل العسكريين الأميركيين من سورية وعددهم 2000، بعدما قال إنهم انتصروا على تنظيم "داعش"، وذلك في قرار أثار انتقادات من جانب الحلفاء ونواب أميركيين.

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وقال مسؤول بالإدارة الأميركية، إنه جرى إقناع ترامب، يوم الخميس، بأنه ينبغي انضمام نحو 200 عسكري أميركي إلى قوة من حلفاء أوروبيين يتوقع أن يبلغ قوامها ما بين 800 و1500 عسكري تتولى مهمة إقامة منطقة آمنة في شمال شرق سوريا والإشراف عليها.

وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية، التي تسيطر على تلك المنطقة وهي حليف رئيسي للولايات المتحدة ضد "داعش"، جماعة إرهابية. وهددت تركيا مرارا بالتدخل عسكريا ضد الوحدات شرقي نهر الفرات وهي المنطقة التي يجري التخطيط لإقامة المنطقة الآمنة بها.