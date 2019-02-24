تعرف على الأوامر الملكية الجديدة.. الأمير خالد بن سلمان نائبًا لوزير الدفاع

ينقل لكم الخليج 365 النص الكامل للاوامر الملكية، وهي كالتالي: باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نحن محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب ملك المملكة العربية السعودية تكريماً منا لأبناء هذا الوطن المعطاء من منسوبي القوات العسكرية كافة، وتقديراً لما بذلوه من جهود وقدموه من تضحيات فداء للدين والوطن. أمرنا بما هو آت : أولاً : صرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة. ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرقم أ / 228 التاريخ 18 / 6 / 1440 بعون الله تعالى باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نحن محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب ملك المملكة العربية السعودية بناءً الأمر الملكي رقم ( أ / 226 ) بتاريخ 18 / 6 / 1440هـ. وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 164 ) بتاريخ 25 / 7 / 1438هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ. Advertisements أمرنا بما هو آت : أولاً : يعين صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائباً لوزير الدفاع بمرتبة وزير. ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرقم أ / 229 التاريخ 18 / 6 / 1440 بعون الله تعالى باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نحن محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب ملك المملكة العربية السعودية بناءً الأمر الملكي رقم ( أ / 226 ) بتاريخ 18 / 6 / 1440هـ. وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 164 ) بتاريخ 25 / 7 / 1438هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ. أمرنا بما هو آت : أولاً : تعين صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود سفيرة لخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية بمرتبة وزير. ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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